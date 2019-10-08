Эксперты рассказали, что обман родителей может стать причиной психологических проблем у детей

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8 октября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Сингапурские специалисты провели исследование и выяснили, что обман родителей может стать причиной психологических проблем у детей в будущем. Последствия могут заключаться в проблемах поведения, чувстве вины и стыда, эгоизме и склонности к манипулированию.

Для проведения эксперимента были привлечены 379 молодых людей из Сингапура, задача которых состояла в предоставлении учёным честных ответов на вопросы, касающиеся взаимоотношений с родителями. Добровольцы сообщили, сталкивались ли они с ложью в семье в детстве, часто ли они прибегают к ней по отношению к близким родственникам сейчас, пишет портал "Актуальные новости". Специалисты советуют родителям не лгать своим детям и уважать их чувства.