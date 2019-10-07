Самый полезный растительный продукт против онкологии и диабета назвали медики

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7 октября 2019, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jörg Horstmann / globallookpress.com

Медики назвали самый полезный растительный продукт против онкологических заболеваний и сахарного диабета. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», специалисты в области диетологии рекомендовали людям, которые хотят защититься от опасных недугов, употреблять в пищу ягоду - чернику, голубику, клюкву. Она богата антиоксидантами, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что работающие в Соединенных Штатах ученые обнаружили неожиданного пособника раковых опухолей. Речь идет о сне, продолжительность которого составляет менее шести часов в сутки.