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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Самый полезный растительный продукт против онкологии и диабета назвали медики

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Самый полезный растительный продукт против онкологии и диабета назвали медики
фото: Jörg Horstmann / globallookpress.com

Медики назвали самый полезный растительный продукт против онкологических заболеваний и сахарного диабета. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Американские исследователи определили неожиданного пособника раковых опухолей

Американские исследователи определили неожиданного пособника раковых опухолей

Как пишет издание «Русская весна», специалисты в области диетологии рекомендовали людям, которые хотят защититься от опасных недугов, употреблять в пищу ягоду - чернику, голубику, клюкву. Она богата антиоксидантами, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что работающие в Соединенных Штатах ученые обнаружили неожиданного пособника раковых опухолей. Речь идет о сне, продолжительность которого составляет менее шести часов в сутки.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

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Латвийская национальная опера – гордость государства. Директор Латвийской национальной оперы и балета Зигмар Лиепиньш – гордость государства. Он известный латвийский…

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Сегодня в гостях у еженедельника «Аргументы недели» член Президиума Вольного экономического общества России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг…