Врач рассказала, что делать при пониженном гемоглобине

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6 октября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: https://pixabay.com

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала, что низкий уровень гемоглобина в крови является верным признаком железодефицитной анемии у человека, что в свою очередь приводит к ослаблению защитных сил организма.

“Необходимо обратиться к терапевту, который с помощью обследования выяснит причину и найдет способ восстановить его до нормы”, - посоветовала специалист.

Также она порекомендовала для повышения уровня гемоглобина употреблять в пищу больше продуктов, содержащих витамины В6 и В12, а также фолиевую кислоту и железо. В качестве примера врач назвала гречневую кашу, гранатовый сок, нежирную говядину, крупы и печень, передаёт woman.rambler.ru.