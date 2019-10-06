Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не заболеть гриппом

Специалисты Роспотребнадзора в воскресенье, 6 октября, рассказали, как не заболеть гриппом. По словам экспертов, следует знать несколько простых, но очень важных правил, чтобы болезнь прошла мимо.

В ведомстве рекомендует заранее сделать прививку, а также избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания. Кроме того, специалисты советуют как можно реже находится в местах массового скопления людей.