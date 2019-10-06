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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не заболеть гриппом

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не заболеть гриппом
фото: pixabay.com
Специалисты Роспотребнадзора в воскресенье, 6 октября, рассказали, как не заболеть гриппом. По словам экспертов, следует знать несколько простых, но очень важных правил, чтобы болезнь прошла мимо. 
 
В ведомстве рекомендует заранее сделать прививку, а также избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания. Кроме того, специалисты советуют как можно реже находится в местах массового скопления людей.
 
На сайте Роспотребнадзора также призывают промывать полость носа и регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Необходимо регулярно проветривать квартиру и делать влажную уборку. Кроме того, важно отдавать предпочтение сбалансированному питанию, полноценно спать и заниматься спортом.
ЕТ

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