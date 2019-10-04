Три простых правила предотвращения инсульта головного мозга посоветовали медики

Специалисты в области медицины рассказали, каким простым правилам необходимо следовать, чтобы предотвратить инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в сети.
Как пишет ресурс webinfo.kz, врачи порекомендовали людям, которые хотят избежать смертельно опасной болезни:
1. отказаться от продуктов, насыщенных трансжирами и сахаром, чтобы держать под контролем уровень сахара и холестерина в крови;
2. завязать с курением и употреблением спиртных напитков;
3. заниматься физическими упражнениями не менее тридцати минут в день.
Ранее в пятницу сообщалось, что медики назвали симптомы рака головного мозга.