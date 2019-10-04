Три простых правила предотвращения инсульта головного мозга посоветовали медики

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4 октября 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, каким простым правилам необходимо следовать, чтобы предотвратить инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в сети.

Как пишет ресурс webinfo.kz, врачи порекомендовали людям, которые хотят избежать смертельно опасной болезни:

1. отказаться от продуктов, насыщенных трансжирами и сахаром, чтобы держать под контролем уровень сахара и холестерина в крови;

2. завязать с курением и употреблением спиртных напитков;

3. заниматься физическими упражнениями не менее тридцати минут в день.

Ранее в пятницу сообщалось, что медики назвали симптомы рака головного мозга.