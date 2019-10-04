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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые: ослабление слуха у ребенка может привести к функциональным изменениям в работе мозга

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые: ослабление слуха у ребенка может привести к функциональным изменениям в работе мозга
фото: pixabay.com

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и установили, что даже незначительное ослабление слуха у ребенка способно в будущем привести к функциональным изменениям в работе мозга.

Ученые при помощи метода электроэнцефалограммы в процессе прослушивания разных звуков изучили реакции мозга у 46 школьников. Выяснилось, что у детей младшего возраста (8–12 лет) слуховая система реагировала таким же образом, что и у детей с абсолютно нормальным слухом. А вот у подростков были замечены некоторые отклонения.

Как сообщает журнал "Здоровье", это навело ученых на мысль о том, что нарушения в работе слуховой системы могут развиваться со временем, что приводит к сложностям с успеваемостью в школе. 

ЕТ

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