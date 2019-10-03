Топ-5 продуктов питания для предотвращения рака назвали эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие продукты питания лучше других помогают в предотвращении рака. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.
В топ-5, который выложен на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. зеленый чай;
2. яблоки;
3. кофе;
4. куркума;
5. чеснок.
Перечисленные продукты необходимо употреблять регулярно, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что исследователи обозначили первые симптомы надвигающейся деменции. В число данных признаков, в частности, вошли нарушения памяти и изменение поведения.