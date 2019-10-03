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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Топ-5 продуктов питания для предотвращения рака назвали эксперты в сфере медицины

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Топ-5 продуктов питания для предотвращения рака назвали эксперты в сфере медицины
фото: Jiri Hubatka / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие продукты питания лучше других помогают в предотвращении рака. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

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В топ-5, который выложен на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. зеленый чай;

2. яблоки;

3. кофе;

4. куркума;

5. чеснок.

Перечисленные продукты необходимо употреблять регулярно, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи обозначили первые симптомы надвигающейся деменции. В число данных признаков, в частности, вошли нарушения памяти и изменение поведения.

 

ДЦ

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