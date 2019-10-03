Первые признаки надвигающегося старческого слабоумия озвучили исследователи

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3 октября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили первые симптомы надвигающейся деменции. Данной теме посвящен материал, появившийся в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», к ранним признакам старческого слабоумия относятся:

1. нарушения памяти;

2. изменение поведения, апатия;

3. предъявление странных обвинений близким.

Чтобы не стать жертвой деменции, в пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью, говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что медики обозначили начальные симптомы развития раковой опухоли в головном мозге.