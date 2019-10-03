В США предположили, из-за чего умирают вейперы

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3 октября 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В штате Миннесота врачи назвали предполагаемую причину смерти вейперов. От необычной легочной болезни в Соединённых Штатах за этот год умерло уже семь человек.

Специалисты считают, что смерть могла наступить из-за токсичных газов или ядовитых химических паров, попадающих в организм из-за вейпа. При этом врачи отметили, что прежняя версия с накоплением в легких масел от жидкостей для вейпа не оправдалась, передаёт Мир24. В Минздраве США заявили, что окончательные выводы делать рано, однако власти нескольких штатов уже запретили продажу ароматизированных курительных жидкостей.