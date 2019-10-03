Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

В США предположили, из-за чего умирают вейперы

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

В США предположили, из-за чего умирают вейперы
Фото: pixabay.com

В штате Миннесота врачи назвали предполагаемую причину смерти вейперов. От необычной легочной болезни в Соединённых Штатах за этот год умерло уже семь человек.

Специалисты считают, что смерть могла наступить из-за токсичных газов или ядовитых химических паров, попадающих в организм из-за вейпа. При этом врачи отметили, что прежняя версия с накоплением в легких масел от жидкостей для вейпа не оправдалась, передаёт Мир24. В Минздраве США заявили, что окончательные выводы делать рано, однако власти нескольких штатов уже запретили продажу ароматизированных курительных жидкостей.

АБ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан