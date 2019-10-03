Доктор Мясников раскрыл главные секреты долголетия

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3 октября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный российский врач Александр Мясников раскрыл в эфире своей программы "О самом главном" секреты долголетия. Эксперт объяснил несколько простых правил, которые помогут прожить долгую и здоровую жизнь.

Мясников считает, что правильное питание и отсутствие лишнего веса составляют основу долголетия. По словам доктора, каждому человеку следует отслеживать индекс массы тела. Он отметил, что нормальным ИМТ является 25.

"Нормальный ИМТ должен быть ниже 25. Посмотрите на долгожителей. Вы хоть одного толстого помните? Они все худощавые и подтянутые", - пояснил эксперт.

Мясников советует больше двигаться и правильно питаться. Врач не призывает делать сложные физические упражнения, достаточно небольшой зарядки и прогулки, а в рацион добавить рыбу, овощи, фрукты и правильные каши из цельных зерен.