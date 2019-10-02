Главные сигналы человеческого организма о сердечных болезнях обозначили врачи

Медики обозначили основные признаки, которые свидетельствуют о сердечных болезнях. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как отмечает ресурс skazhynet.ru, записаться на прием к специалисту необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:
1. аритмия;
2. болевые ощущения за грудиной, отдающие в область челюсти, левую руку или спину;
3. одышка в покое или положении лежа;
4. тромбоз глубоких вен;
5. отеки, тяжесть, боли в правом подреберье.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты рассказали о правилах профилактики онкологических недугов.