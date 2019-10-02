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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Главные сигналы человеческого организма о сердечных болезнях обозначили врачи

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagefruit / globallookpress.com
фото: imagefruit / globallookpress.com

Медики обозначили основные признаки, которые свидетельствуют о сердечных болезнях. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Шесть правил предотвращения появления злокачественной опухоли назвали медики

Шесть правил предотвращения появления злокачественной опухоли назвали медики

Как отмечает ресурс skazhynet.ru, записаться на прием к специалисту необходимо, если наблюдаются следующие сигналы организма:

1. аритмия;

2. болевые ощущения за грудиной, отдающие в область челюсти, левую руку или спину;

3. одышка в покое или положении лежа;

4. тромбоз глубоких вен;

5. отеки, тяжесть, боли в правом подреберье.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты рассказали о правилах профилактики онкологических недугов.

 

ДЦ

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