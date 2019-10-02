Список опасных для жизни бессимптомных заболеваний обнародовали исследователи

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, рассказали об опасных для жизни человека заболеваниях, которые до перехода в хроническую стадию развиваются без симптомов. Данной теме посвящен материал, который опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», в списке, озвученном специалистами, присутствуют:
1. сахарный диабет;
2. рак толстой кишки;
3. рак шейки матки.
Ранее сегодня сообщалось, что российский фармаколог Андрей Кондрахин обозначил сочетания лекарственных препаратов и продуктов питания, которые способны привести к летальному исходу.