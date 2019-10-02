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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Список опасных для жизни бессимптомных заболеваний обнародовали исследователи

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Christoph Soeder / globallookpress.com
фото: Christoph Soeder / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, рассказали об опасных для жизни человека заболеваниях, которые до перехода в хроническую стадию развиваются без симптомов. Данной теме посвящен материал, который опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Способные привести к смерти сочетания лекарств и продуктов назвал фармаколог

Способные привести к смерти сочетания лекарств и продуктов назвал фармаколог

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», в списке, озвученном специалистами, присутствуют:

1. сахарный диабет;

2. рак толстой кишки;

3. рак шейки матки.

Ранее сегодня сообщалось, что российский фармаколог Андрей Кондрахин обозначил сочетания лекарственных препаратов и продуктов питания, которые способны привести к летальному исходу.

 

ДЦ

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Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

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Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному…

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