Список опасных для жизни бессимптомных заболеваний обнародовали исследователи

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2 октября 2019, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Christoph Soeder / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, рассказали об опасных для жизни человека заболеваниях, которые до перехода в хроническую стадию развиваются без симптомов. Данной теме посвящен материал, который опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», в списке, озвученном специалистами, присутствуют:

1. сахарный диабет;

2. рак толстой кишки;

3. рак шейки матки.

Ранее сегодня сообщалось, что российский фармаколог Андрей Кондрахин обозначил сочетания лекарственных препаратов и продуктов питания, которые способны привести к летальному исходу.