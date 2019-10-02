Требующие срочного обращения к врачу симптомы микроинсульта назвали специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили признаки микроинсульта головного мозга, при которых необходимо безотлагательно обратиться к врачу. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в сети.
Как пишет портал medikforum.ru, на микроинсульт указывают следующие симптомы:
1. помутнение сознания вкупе с нарушениями речи;
2. двоение в глазах;
3. онемевшие с утра после сна конечности;
4. внезапная сильная головная боль.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что исследователи порекомендовали простой способ снизить вероятность смерти от сердечного приступа и онкологических недугов. Речь идет о приеме витаминов группы D.