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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Требующие срочного обращения к врачу симптомы микроинсульта назвали специалисты

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com
фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили признаки микроинсульта головного мозга, при которых необходимо безотлагательно обратиться к врачу. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в сети.

Простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и рака нашли ученые

Простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и рака нашли ученые

Как пишет портал medikforum.ru, на микроинсульт указывают следующие симптомы:

1. помутнение сознания вкупе с нарушениями речи;

2. двоение в глазах;

3. онемевшие с утра после сна конечности;

4. внезапная сильная головная боль.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что исследователи порекомендовали простой способ снизить вероятность смерти от сердечного приступа и онкологических недугов. Речь идет о приеме витаминов группы D.

 

ДЦ

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