Врач: витамины могут увеличить риск развития новообразований

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2 октября 2019, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Не все препараты, продающиеся в аптеках, полезны для здоровья, особенно если принимать их без назначения врача. Речь идет о витаминах и биологически активных добавках. Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева объяснила, что витамины и минералы могут негативно повлиять на здоровье человека, если их употребление не согласовано с врачом.

По словам врача-специалиста, бесконтрольное потребление витаминов или БАДов увеличивает риск развития новообразований. Дзагоева отметила, что избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, - сообщает RT.

Эндокринолог подчеркнула, что определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.

"Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ", - пояснила она.

Фатима Дзгоева также обратила внимание, что БАДы могут попадать на рынок без необходимой серии исследований их эффективности и безопасности.