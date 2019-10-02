Врач: витамины могут увеличить риск развития новообразований

Не все препараты, продающиеся в аптеках, полезны для здоровья, особенно если принимать их без назначения врача. Речь идет о витаминах и биологически активных добавках. Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева объяснила, что витамины и минералы могут негативно повлиять на здоровье человека, если их употребление не согласовано с врачом.
По словам врача-специалиста, бесконтрольное потребление витаминов или БАДов увеличивает риск развития новообразований. Дзагоева отметила, что избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, - сообщает RT.
Эндокринолог подчеркнула, что определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.
"Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ", - пояснила она.
Фатима Дзгоева также обратила внимание, что БАДы могут попадать на рынок без необходимой серии исследований их эффективности и безопасности.