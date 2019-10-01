Простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и рака нашли ученые

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1 октября 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, нашли простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и онкологических заболеваний. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», исследователи рекомендовали людям, желающим укрепить свое здоровье, принимать витамины группы D.

Данные биологически активные вещества, в частности, содержатся в овсянке, картофеле, петрушке, а также некоторых травах. Кроме того, витамин D может синтезироваться в организме под действием ультрафиолета в сочетании с чистым воздухом.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный кардиолог Ольга Кореннова обозначила основные признаки скорого инфаркта.