Простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и рака нашли ученые

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, нашли простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и онкологических заболеваний. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», исследователи рекомендовали людям, желающим укрепить свое здоровье, принимать витамины группы D.
Данные биологически активные вещества, в частности, содержатся в овсянке, картофеле, петрушке, а также некоторых травах. Кроме того, витамин D может синтезироваться в организме под действием ультрафиолета в сочетании с чистым воздухом.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный кардиолог Ольга Кореннова обозначила основные признаки скорого инфаркта.