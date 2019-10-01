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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и рака нашли ученые

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Ученые, работающие в Соединенных Штатах, нашли простой способ снизить риск смерти от сердечного приступа и онкологических заболеваний. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в российской блогосфере.

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Данные биологически активные вещества, в частности, содержатся в овсянке, картофеле, петрушке, а также некоторых травах. Кроме того, витамин D может синтезироваться в организме под действием ультрафиолета в сочетании с чистым воздухом.

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ДЦ

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