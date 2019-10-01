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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые рассказали, кому полезна жирная пища

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ни для кого не секрет, что продукты, содержащие большое количество жиров, приносят вред организму. Однако учёные из Темпльского университета в США определили, что в каких случаях жирная еда может быть полезной.

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Исследователи решили установить, как жирная пища влияет на развитие зародыша в утробе. Соответствующий эксперимент был проведён на лабораторных мышах. Часть беременных грызунов кормили продуктами, жирность которых на 42% выше, чем обычно. Вторая часть мышей получала привычный для них корм.

Мышата из первой группы оказались крупнее, чем во второй. При этом и те, и другие мышата родились здоровыми и без отклонений. В возрасте полутора лет мышата прошли несколько тестов, в результате которых мыши из первой группы показали гораздо лучшие результаты, чем из второй. Отмечается, что мыши, чьих матерей кормили жирной едой, лучше развиты, а их мозг стареет медленнее, передаёт Мир24.

АБ

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