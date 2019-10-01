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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетологи рассказали, почему люди выбирают определённые продукты

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперты проанализировали самые популярные поисковые запросы россиян, которые касаются приготовления пищи. Чаще всего пользователи ищут рецепты салатов — более 7 млн запросов за последний месяц, на втором месте — рецепты торта — более 5,6 млн запросов за сентябрь.

Диетологи рассказали News.ru, от чего зависит пристрастие человека к той или иной пище: "Например, люди интуитивно отказываются от молочных продуктов, если у них случается небольшое вздутие живота от них. Организм «запоминает» это состояние и даёт сигнал мозгу — я это не люблю". Например, будущих мам обычно тянет именно на те вещества, которых не хватает в их организме.

Также специалисты провели новое исследование, которое показало что уменьшение в рационе количества красного мяса помогает в борьбе с повышенным “плохим” холестерином и сердечными недугами, сообщает портал "Дни24".

АГ

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