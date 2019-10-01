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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Список убивающих почки привычек обнародовали эксперты в области здравоохранения

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины рассказали, какие привычки разрушительно влияют на здоровье почек человека. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

Основные признаки наступающего инсульта головного мозга озвучила врач-кардиолог

Основные признаки наступающего инсульта головного мозга озвучила врач-кардиолог

В списке, опубликованном одним из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. любовь к обработанному мясу: сосискам и колбасе;

2. нежелание держать под контролем артериальное давление;

3. курение;

4. употребление малого количества воды;

5. злоупотребление болеутоляющими лекарственными препаратами;

6. самолечение «народными средствами».

Ранее сегодня сообщалось, что омский кардиолог Ольга Кореннова назвала основные симптомы инсульта.

 

ДЦ

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