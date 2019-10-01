Список убивающих почки привычек обнародовали эксперты в области здравоохранения

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1 октября 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины рассказали, какие привычки разрушительно влияют на здоровье почек человека. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

В списке, опубликованном одним из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. любовь к обработанному мясу: сосискам и колбасе;

2. нежелание держать под контролем артериальное давление;

3. курение;

4. употребление малого количества воды;

5. злоупотребление болеутоляющими лекарственными препаратами;

6. самолечение «народными средствами».

Ранее сегодня сообщалось, что омский кардиолог Ольга Кореннова назвала основные симптомы инсульта.