Список убивающих почки привычек обнародовали эксперты в области здравоохранения

Специалисты в сфере медицины рассказали, какие привычки разрушительно влияют на здоровье почек человека. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.
В списке, опубликованном одним из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. любовь к обработанному мясу: сосискам и колбасе;
2. нежелание держать под контролем артериальное давление;
3. курение;
4. употребление малого количества воды;
5. злоупотребление болеутоляющими лекарственными препаратами;
6. самолечение «народными средствами».
Ранее сегодня сообщалось, что омский кардиолог Ольга Кореннова назвала основные симптомы инсульта.