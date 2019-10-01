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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Основные признаки наступающего инсульта головного мозга озвучила врач-кардиолог

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Омский кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Кореннова обозначила основные симптомы наступающего инсульта головного мозга. По данному вопросу специалист высказалась в разговоре с представителями местных СМИ.

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Ранние сигналы человеческого организма о раке желудка перечислили медспециалисты

Как отметила Кореннова, ставшая собеседником издания «Омск здесь», об инсульте свидетельствуют следующие признаки:

1. нарушение речи и симметрии лица;

2. двоение в глазах;

3. парализация конечностей и части лица;

4. шаткость походки;

5. потеря сознания.

По словам кардиолога, если вовремя не вызвать скорую помощь, пациент с инсультом впадает в кому и врачи оказываются бессильны.

Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали ранние сигналы организма о раке желудка.

 

ДЦ

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