Основные признаки наступающего инсульта головного мозга озвучила врач-кардиолог

Омский кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Кореннова обозначила основные симптомы наступающего инсульта головного мозга. По данному вопросу специалист высказалась в разговоре с представителями местных СМИ.
Как отметила Кореннова, ставшая собеседником издания «Омск здесь», об инсульте свидетельствуют следующие признаки:
1. нарушение речи и симметрии лица;
2. двоение в глазах;
3. парализация конечностей и части лица;
4. шаткость походки;
5. потеря сознания.
По словам кардиолога, если вовремя не вызвать скорую помощь, пациент с инсультом впадает в кому и врачи оказываются бессильны.
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