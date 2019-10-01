Школы и детсады Хабаровского края закрыты на карантин

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1 октября 2019, 10:53 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Десятки учеников Хабаровского края заболели пневмонией и ОРВИ. Школьные классы и детсадовские группы закрыты на карантин.

Карантин объявлен в двух муниципальных районах края. По сообщению Министерства науки региона, из-за внебольничной пневмонии на занятия не придут учащиеся школ поселков Охотск и Чегдомын, а в поселке ЦЭС детский сад закрыт из-за ОРВИ. Общее количество заболевших в этих населенных пунктах – 30 человек.

Помимо этого, в детских садах Чегдомына закрыты две группы, в школе Советской Гавани закрыт один из классов, а в Комсомольске-на-Амуре, где наблюдается вспышка ОРВИ, от занятий освобождены ученики семи классов.

И пневмония, и ОРВИ- сезонные заболевания. Они ежегодно «накрывают» Хабаровский край, заставляя медиков применять дополнительные меры. В их числе вакцинация от гриппа, ведь после гриппа заболеть пневмонией гораздо проще. В настоящее время в крае проходит кампания против гриппа. Сделать прививки планируется 700 гражданам. Врачи отмечают, что созданный иммунный барьер поможет частично сдерживать пневмонию.