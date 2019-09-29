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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог: Как потребительская корзина влияет на здоровье человека

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее сообщил, что необходимо разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Она должна отвечать требованиям, которые позволят «сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

Врач-диетолог Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, что один из принципов здорового питания — разнообразие: "На макаронах это будет монодиета, которая опасна, если использовать её больше двух недель. Это опасно тем, что начинает страдать имуносистема, человек недополучает витамины, минералы, антиоксиданты".

Также ученые назвали продукты, способные насытить организм цинком, пишет портал Дни24. В меню нужно включить пророщенную пшеницу, отруби, грибы, устрицы, баранину, а также семечки подсолнуха и тыквы. В меньших дозах цинк содержится в бананах, финиках, ежевике, инжире, черносливе и кураге. 

АГ

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