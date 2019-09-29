Обнародованы рекомендации врачей-онкологов по предотвращению развития рака

Онкологи рассказали, каким рекомендациям необходимо следовать, чтобы предотвратить образование и развитие в организме злокачественной опухоли. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в блогосфере.
Как пишет канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен», специалисты посоветовали людям, которые хотят избежать смертельно опасного заболевания:
1. отказаться от продуктов питания с канцерогенами;
2. бросить курить;
3. вести активный образ жизни и укреплять иммунитет;
4. избегать стрессов.
Ранее сегодня сообщалось, что исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили скрытые признаки инсульта головного мозга.