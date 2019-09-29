Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Обнародованы рекомендации врачей-онкологов по предотвращению развития рака

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Онкологи рассказали, каким рекомендациям необходимо следовать, чтобы предотвратить образование и развитие в организме злокачественной опухоли. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в блогосфере.

Три скрытых признака инсульта головного мозга определили исследователи

Три скрытых признака инсульта головного мозга определили исследователи

Как пишет канал «Красота и здоровье» в «Яндекс. Дзен», специалисты посоветовали людям, которые хотят избежать смертельно опасного заболевания:

1. отказаться от продуктов питания с канцерогенами;

2. бросить курить;

3. вести активный образ жизни и укреплять иммунитет;

4. избегать стрессов.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили скрытые признаки инсульта головного мозга.

 

ДЦ

//картина дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свои слова о том, что Киев намерен восстановить официальные пассажирские перевозки в Крым. Криклий…

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил политолог Константин Бондаренко.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на проспекте Академика Сахарова в эти минуты начинается митинг оппозиции в поддержку фигурантов «московского дела». По информации «Белого счётчика», за полчаса…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Композитор и певец Леонид Агутин опубликовал фото их с Анжеликой Варум 20-летней дочери Лизы. Подписчики музыканта в Инстаграм теперь гадают, на кого девушка похожа.

Новое творение Бориса Гребенщикова вызвало бурную реакцию в Сети. Один из старейших российских рокеров дано не радовал публику своими новыми песнями и вот сочинил…

//новости ан

//новости ан

Сегодня на проспекте Сахарова пройдёт митинг за прекращение так называемого «московского дела». Акция согласована и правоохранительные органы уже готовы встретить мирный…

//новости ан

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка…