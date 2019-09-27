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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Профессор медицины научил, как люди после 35 лет должны следить за здоровьем

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Профессор, академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, Юрий Беленков призвал людей, которым исполнилось 35 лет, начинать следить за своим здоровьем.

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По словам доктора, специализирующегося на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, каждый человек после 35 лет должен контролировать свой вес тела, давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.

Беленков объяснил, что когда эти показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, - сообщает РИА Новости.

Также необходимо измерять окружность талии. Женщинам стоит обеспокоиться, если объем талии больше 85 сантиметров, а мужчинам - если талия больше 95 сантиметров. У людей располневших в области живота риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.

По данным профессора, в нашей стране около 48% смертей происходит из-за болезней сердца. Беленков также заявил, что в России 87% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь.

"Они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой", — пояснил академик.

 

ИЧ

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