Чем опасен чай в пакетиках

Ученые из канадского Университета Макгилла обнаружили, что во время заварки чайные пакетики могут выделять миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это в несколько раз превышает показатели других продуктов и напитков, в том числе воды в пластиковых бутылках.
Для эксперимента исследователи выбрали несколько видов чая со вкусовыми добавками. Из пакетиков убрали заварку, а затем залили их кипятком и оставили на пять минут, передаёт РИА Новости.
Оказалось, что изначально обнаруженные в воде наночастицы изначально не содержались в пакетиках, а появились только после заварки. Ученые отмечают, что пока до конца не известно, как эти частицы отразятся на здоровье человека.