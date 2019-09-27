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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Чем опасен чай в пакетиках

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из канадского Университета Макгилла обнаружили, что во время заварки чайные пакетики могут выделять миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это в несколько раз превышает показатели других продуктов и напитков, в том числе воды в пластиковых бутылках.

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Для эксперимента исследователи выбрали несколько видов чая со вкусовыми добавками. Из пакетиков убрали заварку, а затем залили их кипятком и оставили на пять минут, передаёт РИА Новости.

Оказалось, что изначально обнаруженные в воде наночастицы изначально не содержались в пакетиках, а появились только после заварки. Ученые отмечают, что пока до конца не известно, как эти частицы отразятся на здоровье человека.

АБ

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