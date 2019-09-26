Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

Российский кардиолог Юрий Беленков рассказал о мерах профилактики инфаркта миокарда. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалист назвал самыми эффективными методами предотвращения проблем с сердцем:
1. правильное питание;
2. регулярные физические упражнения;
3. постоянный контроль показателей артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, частоты пульса.
Ранее сегодня сообщалось, что исследователи выявили признак, который может быть предвестником рака. Речь идет о синдроме обструктивного апноэ.