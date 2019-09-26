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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com
фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Российский кардиолог Юрий Беленков рассказал о мерах профилактики инфаркта миокарда. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

Предупреждающий о риске развития рака ночной симптом выявили исследователи

Предупреждающий о риске развития рака ночной симптом выявили исследователи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалист назвал самыми эффективными методами предотвращения проблем с сердцем:

1. правильное питание;

2. регулярные физические упражнения;

3. постоянный контроль показателей артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, частоты пульса.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи выявили признак, который может быть предвестником рака. Речь идет о синдроме обструктивного апноэ.

 

ДЦ

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