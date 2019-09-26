Самые эффективные методы предотвращения инфаркта назвал российский кардиолог

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26 сентября 2019, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Российский кардиолог Юрий Беленков рассказал о мерах профилактики инфаркта миокарда. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалист назвал самыми эффективными методами предотвращения проблем с сердцем:

1. правильное питание;

2. регулярные физические упражнения;

3. постоянный контроль показателей артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, частоты пульса.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи выявили признак, который может быть предвестником рака. Речь идет о синдроме обструктивного апноэ.