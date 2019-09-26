Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

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26 сентября 2019, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Зарубежные исследователи заявили, что курильщикам на 10 лет раньше требуется помощь в одевании и приеме пищи, чем обычным людям, пишет издание The Sun.

Согласно информации экспертов, люди, которые зависимы от сигарет, нуждаются в уходе, когда им 62 года, в то время как некурящим это требуется в среднем с 72 лет. По данным, 670 000 человек в преклонном возрасте не способны полностью самостоятельно выполнять ежедневные действия, что связано с именно с курением, как отмечает портал "Дни24". Специалисты также напоминают, что курение приводит к множественным типам рака, а также болезням сердца и легких.