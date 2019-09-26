Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

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26 сентября 2019, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты-диетологи рассказали, что все мужчины должны есть капусту. Оказывается, в этом овоще есть цинк, помогающий вырабатываться мужским гормонам.

Также у многих сортов капусты в составе есть фолиевая кислота и калий, что усиливает активность сперматозоидов. Если употреблять капусту каждый день, то это станет хорошей профилактической мерой появления рака простаты. Капуста брокколи помогает уменьшить вероятность появления онкологических болезней предстательной железы на 45%, пишет портал "Дни24".