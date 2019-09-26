Ученые нашли замену воде

Ученые из Шотландии нашли напиток, который утоляет жажду и сохраняет в организме баланс жидкости не хуже, чем вода. Всего было проанализировано действие на организм тринадцати различных напитков.
Оказалось, что схожим с водой действием обладает молоко. Содержащиеся в нем белок, натрий, жир и лактоза помогают замедлить отток жидкости, а также повысить способность организма насыщаться своими «водными» ресурсами и справиться с обезвоживанием, передаёт Мир24.
При этом специалисты отметили, что хотя молоко и оказалось отличной альтернативой воде, полностью заменять им воду всё равно нельзя.