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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые нашли замену воде

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Шотландии нашли напиток, который утоляет жажду и сохраняет в организме баланс жидкости не хуже, чем вода. Всего было проанализировано действие на организм тринадцати различных напитков.

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Оказалось, что схожим с водой действием обладает молоко. Содержащиеся в нем белок, натрий, жир и лактоза помогают замедлить отток жидкости, а также повысить способность организма насыщаться своими «водными» ресурсами и справиться с обезвоживанием, передаёт Мир24.

При этом специалисты отметили, что хотя молоко и оказалось отличной альтернативой воде, полностью заменять им воду всё равно нельзя.

АБ

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