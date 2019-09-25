Увеличен размер финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения»

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25 сентября 2019, 16:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК на 26 сессии согласовали внесение изменений в государственную программу Краснодарского края «Развитие здравоохранения».

Представляя проект документа, министр здравоохранения региона Евгений Филиппов уточнил, что речь идет об увеличении финансирования госпрограммы – ее общий «вес» возрастает на 15 млрд рублей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что дополнительные средства будут направлены на обеспечение граждан лекарственными препаратами. На эти цели предусмотрено 200 млн рублей. Также средства направят на капремонт учреждений здравоохранения.

Вносимыми изменениями также предусмотрено финансирование нового мероприятия программы – «Строительство объекта «Медицинский кластер в городе Краснодаре, «Краевой онкологический центр» 1 этап».

- Краснодару, городу миллионнику и всей Кубани крайне необходим такой центр, который сможет защитить наших земляков от этого тяжелого недуга. Этой болезни надо ставить заслон. Для успешной диагностики и лечения необходимо высокотехнологичное оборудование, специалисты высокой квалификации. Все это будет сконцентрировано в одном месте, в медицинском кластере, чтобы жители края могли чувствовать себя в безопасности от этой угрозы, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Планируется, что общий объем финансирования строительства онкоцентра на период до 2026 года составит 14,6 млрд рублей. Инициатива была поддержана депутатами единогласно.