Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

Специалисты в сфере медицины рассказали, употребление каких продуктов питания способно привести к инсульту головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи предупредили, что негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают:
1. фастфуд;
2. газированные напитки;
3. полуфабрикаты;
4. колбаса;
5. майонез;
6. красное мясо.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики обозначили возможные симптомы онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать. В число данных признаков, в частности, вошли пятна на коже и хроническая усталость.