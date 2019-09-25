Шесть способных спровоцировать инсульт головного мозга продуктов назвали врачи

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25 сентября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jiri Hubatka / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины рассказали, употребление каких продуктов питания способно привести к инсульту головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», врачи предупредили, что негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают:

1. фастфуд;

2. газированные напитки;

3. полуфабрикаты;

4. колбаса;

5. майонез;

6. красное мясо.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики обозначили возможные симптомы онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать. В число данных признаков, в частности, вошли пятна на коже и хроническая усталость.