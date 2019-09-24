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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог: как есть бутерброды с колбасой и не толстеть

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что, оказывается, есть способ кушать любимые бутерброды с колбасой и не толстеть. Она отметила, что нужно сочетать продукты с низкой калорийностью и другую пищу.

"Когда мы едим тот же сельдерей с мясом или рыбой, с одной стороны, получаем объем, гормон голода затухает, а с другой — калорийность по-прежнему небольшая. Также лишние жиры, которые содержатся в мясе, просто перетянет на себя сельдерей и выведет все излишки из организма", - объяснила врач в интервью изданию "Вечерняя Москва". Диетолог также рассказала, как есть бутерброды и не толстеть от этого. Оказывается, нужно просто добавить к калорийной закуске сельдерей, тогда в жировую ткань ничего не пойдет.

АГ

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