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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagefruit / globallookpress.com
фото: imagefruit / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили возможные признаки онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обратиться к врачам следует, если наблюдаются:

1. болевые ощущения в области гортани при общем нормальном самочувствии;

2. пятна на коже серого, розового или желтого цвета;

3. кровь в выделениях;

4. разноцветные пятна во рту и вокруг губ;

5. постоянная усталость.

Ранее во вторник сообщалось, что доктора назвали восемь продуктов, которые представляют опасность для людей, страдающих гипертонией.

 

ДЦ

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Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

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