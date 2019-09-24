Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили возможные признаки онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обратиться к врачам следует, если наблюдаются:
1. болевые ощущения в области гортани при общем нормальном самочувствии;
2. пятна на коже серого, розового или желтого цвета;
3. кровь в выделениях;
4. разноцветные пятна во рту и вокруг губ;
5. постоянная усталость.
Ранее во вторник сообщалось, что доктора назвали восемь продуктов, которые представляют опасность для людей, страдающих гипертонией.