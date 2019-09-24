Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

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24 сентября 2019, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagefruit / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили возможные признаки онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обратиться к врачам следует, если наблюдаются:

1. болевые ощущения в области гортани при общем нормальном самочувствии;

2. пятна на коже серого, розового или желтого цвета;

3. кровь в выделениях;

4. разноцветные пятна во рту и вокруг губ;

5. постоянная усталость.



Ранее во вторник сообщалось, что доктора назвали восемь продуктов, которые представляют опасность для людей, страдающих гипертонией.