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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять незаметно отбирающих у человека молодость привычек перечислили специалисты

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Holger Hollemann / globallookpress.com
фото: Holger Hollemann / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения рассказали, какие привычки незаметно отбирают у человека молодость. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

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Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Как пишет mail.ru, в число вредных пристрастий вошли следующие привычки:

1. спать на боку или на животе – старит кожу лица;

2. щуриться и тереть глаза – ослабляет кожу век;

3. грызть семечки – делает глубже носогубные складки;

4. сутулиться – в этом случае ненужная нагрузка оказывается на мышцы, кости, позвоночные диски и внутренние органы;

5. слушать музыку на полной громкости – может привести к тугоухости.

Ранее во вторник сообщалось, что специалисты назвали четыре признака инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными.

 

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