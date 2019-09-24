Пять незаметно отбирающих у человека молодость привычек перечислили специалисты

//Здоровье 13+

24 сентября 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Holger Hollemann / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения рассказали, какие привычки незаметно отбирают у человека молодость. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет mail.ru, в число вредных пристрастий вошли следующие привычки:

1. спать на боку или на животе – старит кожу лица;

2. щуриться и тереть глаза – ослабляет кожу век;

3. грызть семечки – делает глубже носогубные складки;

4. сутулиться – в этом случае ненужная нагрузка оказывается на мышцы, кости, позвоночные диски и внутренние органы;

5. слушать музыку на полной громкости – может привести к тугоухости.

Ранее во вторник сообщалось, что специалисты назвали четыре признака инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными.