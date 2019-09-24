Врачи рассказали, почему жизнь в однокомнатной квартире приводит к нервозности и депрессии

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24 сентября 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, что жить в однокомнатных квартирах вредно для здоровья, потому что в стесненных условиях у человека развивается апатия, нервозность и даже депрессия.

Эксперты рассказали изданию "Вечерняя Москва", что чем дешевле квартира, тем больше на нее спрос. Если говорить про самые ликвидные, это студии, апартаменты небольших площадей, однушки и только потом уже двух-трехкомнатные.

"Бывает так, что, когда рождается ребенок, приходится жить втроем. В таких ситуациях люди какое-то время терпят, а потом стремятся расширить площадь. Вообще социальная норма — 18 метров на человека, и это довольно правильно. Нужно также учитывать и формат квартиры. В студии, например, некомфортно будет даже паре. У каждого человека должно быть личное обособленное помещение, в котором он может побыть один. В однокомнатной квартире это кухня, а в студии и такого варианта нет", - отметили специалисты.