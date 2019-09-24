Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака

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24 сентября 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врачи опровергли распространенную информацию о том, что самым опасным заболеванием в мире является рак. Специалисты составили список из пяти болезней, которые значительно страшнее онкологии.

Сначала ученые вспомнили о "коровьем бешенстве" – болезни Крейтцфельдта-Чкоба, которая относится к неизлечимых заболеваниям, в ходе которого органы буквально разрушаются, передает ФБА "Экономика сегодня".

На второй строчке оказалась фатальная бессонница, при которой человек умирает от недостатка сна. Далее следует неизлечимое бешенство.

На четвертом месте – геморрагическая лихорадка Марбурга или "болезнь зеленых мартышек", в ходе которой заражение проходит через слизистую оболочку. Как сообщает "Царьград", замыкает список прогрессирующая фибродисплазия, превращающая мышцы человека в кости.