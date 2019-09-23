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Ученые назвали любимый многими десерт идеальным завтраком

23 сентября 2019, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи из Японии заявили, что любимый многими десерт является идеальным завтраком, который даёт заряд энергии и повышает внимание. Ученые из США согласились с японскими коллегами, но сделали несколько уточнений.

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Специалисты заявили, что мороженое является одним из лучших завтраков. Эксперименты показали, что люди, которые ели на завтрак мороженое, меньше уставали в течение дня и обладали большей концентрацией внимания, передаёт «Российская газета».

При этом отмечается, что для ежедневного завтрака десерт не подойдёт из-за своей калорийности и большого количества сахара и жиров.

АБ

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