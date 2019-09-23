Апельсины или апельсиновый сок? Выбор очевиден!

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23 сентября 2019, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Не секрет, что апельсины – это настоящая кладезь витаминов. Однако ученые из Германии выяснили, что полезнее апельсинов может быть только… апельсиновый сок!

Помимо ударной дозы витамина С апельсины содержат в себе каротиноиды и флавоноиды, которые помогают организму бороться с онкологией, подагрой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Немецкие исследователи выяснили, что все эти полезные вещества организму гораздо проще получить через стакан апельсинового сока, передаёт Мир24. Оказалось, что при производстве сока из продукта удаляются пектин и целлюлоза, которые мешают организму усваивать все полезные вещества. Также при пережевывании долек апельсина фрукт никогда не получится измельчить полностью, что тоже мешает абсорбции антиоксидантов.