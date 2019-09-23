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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Как правильно закалять ребенка?

23 сентября 2019, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Остапишин рассказал, что для профилактики простудных заболеваний у детей их надо регулярно закалять. При этом процедура может оказаться не только полезной, но и вкусной.

«Закаляться придется всю жизнь. Ведь это условный рефлекс, который нуждается в постоянном закреплении. Иначе рефлекс угасает: у взрослых за 2–3 недели, у детей за 5–7 дней», - рассказал врач.

Он посоветовал почаще угощать детей мороженым или делать вкусное лакомство из замороженных отваров лечебных трав. Также ребенку полезно иногда ходить по дому босиком и не одеваться на улицу слишком тепло, передаёт Мир24.

Не лишними будут и контрастные обливания. Начинать нужно с душа температурой в 36,5 градусов, затем понизить температуру на 4-5 градусов, а потом снова тёплый душ. Повторять такую процедуру следует 5-6 раз, а затем растереть ребенка полотенцем, посоветовал Остапишин.

АБ

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