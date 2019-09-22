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Врачи рассказали, как бороться с облысением

22 сентября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врачи уверены: остановить процесс выпадения волос реально. Специалисты считают, что облысение может наступать в связи с гормональными нарушениями, генетикой, побочными эффектами от лечения или из-за радиации.

Самой действенной процедурой на сегодняшний день считается трансплантация. Однако такой метод борьбы с облысением требует больших денег. Более доступным методом специалисты считают использование препарата миноксидила, но и тут не обошлось без недостатков. Подобное лечение может вызывать учащенное сердцебиение и раздражение кожи головы. Также эксперты упомянули о специальных расческах с лазерным излучением. Их эффективность против облысения до конца не доказана, однако заметно улучшение состояния волос, передаёт Дни24.

АБ

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