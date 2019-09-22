Врач рассказала, почему девушка плачет кристаллами

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22 сентября 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

22-летняя девушка из Армении Сатеник Каразян прославилась на весь мир из-за своей редкой аномалии – она «плачет кристаллами». Российский офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, какой сбой мог произойти в организме несчастной девушки.

Сатеник рассказала, что что после травмы головы начала ежедневно доставать из глаз порядка 50 острых кристаллов, которые царапают роговицу и «каждый день превращают в ад».

«Такая патология редко случается, поэтому у врачей могут возникать затруднения при выявлении причин такого состояния. Слеза — это биологическая жидкость … она имеет определенный ионный состав, и те соли, которые в нее входят, при повышенной концентрации могут вызывать ускорение кристаллизации. Белки в составе слезы также могут увеличивать ее плотность», - объяснила врач.

Она также отметила, что если у девушки нарушен обмен веществ, то кристаллы могут появляться не только в глазах но и во внутренних органах, а потому стоит провести исследование всего организма, передаёт РенТВ.