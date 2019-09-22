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Виноград с косточкой или без - врачи однозначно ответили на этот вопрос
22 сентября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи посоветовали всем любителям винограда есть его вместе с косточками. По словам специалистов, виноградные косточки представляют собой кладезь ценных веществ, среди которых витамин Е, антиоксиданты и токоферол.
К примеру, они могут стать отличной профилактикой рака молочной железы. Также содержащиеся в косточках винограда антиоксиданты очищают кровь, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение, передаёт «Московский комсомолец».
Виноградные косточки благотворно влияют и на кожу, оказывая очищающий и омолаживающий эффект. Кроме того, их употребление может помочь справиться с проблемами пищеварительной системы.