Врач рассказал, сколько нужно делать шагов в день

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22 сентября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог рассказал, сколько шагов нужно совершать в день, чтобы сохранить здоровой сердечно-сосудистую систему. Юрий Конев отметил, что при несоблюдении режима организм «ослабевает» вне зависимости от рода деятельности человека.

Ученые назвали главный признак долгой жизни

«Если молодой человек делает меньше 10 тыс. шагов, пожилой - меньше 6-7 тыс., а преклонного возраста - меньше 5 тыс. шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает … и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны», - сказал специалист.

Он напомнил, что регулярные пешие прогулки помогают в профилактике многих заболеваний, а также ожирения и сахарного диабета, передаёт ТАСС.