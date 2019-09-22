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Врач рассказал, сколько нужно делать шагов в день

22 сентября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог рассказал, сколько шагов нужно совершать в день, чтобы сохранить здоровой сердечно-сосудистую систему. Юрий Конев отметил, что при несоблюдении режима организм «ослабевает» вне зависимости от рода деятельности человека.

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«Если молодой человек делает меньше 10 тыс. шагов, пожилой - меньше 6-7 тыс., а преклонного возраста - меньше 5 тыс. шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает … и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны», - сказал специалист.

Он напомнил, что регулярные пешие прогулки помогают в профилактике многих заболеваний, а также ожирения и сахарного диабета, передаёт ТАСС.

АБ

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