Врачи назвали первые признаки начала болезни Альцгеймера

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21 сентября 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Национальном институте старения США - главной структуре по изучению болезни Альцгеймера в США рассказали о признаках, которые помогут вовремя заметить заболевание. Специалисты отметила, что "первые симптомы могут быть различны у людей".

Учёные выделили несколько главных признаков: нарушение памяти, проблема подбора нужных слов, ухудшение зрения, ориентации в пространстве, трудности с логическим мышлением и принятием решений. Однако не всегда можно распознать симптомы заболевания. Например, ухудшение памяти может оказаться легким когнитивным расстройством, но не приведёт в болезни Альцгеймера, передаёт РИА Новости.

Специалисты напомнили, что главным фактором всегда будет являться возраст. По данным учёным, около трети всех людей, достигших 85 лет, могут иметь болезнь Альцгеймера.

"Число людей с этим заболеванием удваивается каждые пять лет старше 65 лет ... эти цифры будут расти, покуда не будут найдены способы предотвратить или отложить развитие болезни", - пояснили эксперты.