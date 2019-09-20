Ученые назвали главный признак долгой жизни

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20 сентября 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

По мнению японских ученых, не нужно никаких сложных тестов, чтобы понять, доживет ли пожилой человек до восьмидесяти лет или нет. Достаточно всего лишь посмотреть на то, как он ходит.

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Специалист из Японии Хидэнори Арай рассказал, что чем быстрее средняя скорость человека, тем больше у него шансов перешагнуть рубеж в 80 лет. Если человек старше 70-ти передвигается со скоростью не менее 1,5 метров в секунду, то у него есть практически 100% шансы дожить до 80-ти лет. При этом если скорость медленнее, то эти шансы снижаются до 15-35%, передаёт "Российская газета".

«Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме - тем дольше он проживет», - уверен Арай.