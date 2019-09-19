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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Врачи объяснили, почему пародонтит может привести к образованию тромбов

19 сентября 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Плохая гигиена полости рта повышает риск возникновения серьёзных заболеваний. Выяснилось, что проблемы со здоровьем зубов связаны со снижением когнитивных функций человека, рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

По словам врача, если человек плохо прожёвывает пищу, это ухудшает её усвояемость и переработку в желудочно-кишечном тракте, сообщает News.ru. "Это может способствовать развитию гастрита и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки", - добавил он. 

Также как пишет портал oane.ws, стресс может отрицательно повлиять на здоровье полости рта, что, в свою очередь, может привести к снижению когнитивных функций среди пожилых людей.  

АГ

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