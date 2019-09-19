Простые способы защиты от рака кишечника обозначили специалисты из Австралии

//Здоровье 13+

19 сентября 2019, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения, работающие в Австралии, рассказали о простых способах защиты от рака кишечника. Об этом говорится в заметке, которая появилась некоторое время назад в зарубежном интернет-сегменте.

Как пишет Medicalxpress, ученые посоветовали людям, желающим избежать смертельно опасного недуга, ежедневно употреблять не менее 30 грамм клетчатки. Ее много, например, в пшеничных отрубях.

Также исследователи рекомендовали есть меньше мяса, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты раскрыли пять секретов лечения гипертонической болезни без таблеток.