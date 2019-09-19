Учёные назвали вещество, которое помогает выжить в стрессовой ситуации

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19 сентября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американские биологи из Колумбийского университета выявили новый механизм реагирования на стресс. Эксперты считают, что именно эта физиологическая реакция позволяет выжить в стрессовой ситуации, сообщает КП.

Исследование учёных помогло раскрыть костное вещество остеокальцин, которое помогло выжить всем позвоночным в стрессовых ситуациях. Остеокальцин вырабатывается клетками кости - остеобластами и необходим для формирования костного скелета. Учёные отметили, что при столкновении с опасностью гормон начинает вырабатываться наравне с адреналином.

Исследование показало, что остеокальцин тормозит нейроны, отвечающие за расслабление. По их мнению, наличие костей помогает выживать при стрессе.

Эксперимент показал, что животные и люди реагируют на стресс даже при отключении надпочечников, которые производят известные ранее гормоны стресса. По словам учёных, при страхе у испытуемых всё равно повышалась частота сердечных сокращений и артериальное давление. У людей и грызунов за 2-3 минуты достигалась пиковая концентрация остеокальциа.

Также они заметили, что при подготовке к публичному выступлению уровень данного гормона повышался.