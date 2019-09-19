Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Учёные назвали вещество, которое помогает выжить в стрессовой ситуации

19 сентября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Американские биологи из Колумбийского университета выявили новый механизм реагирования на стресс. Эксперты считают, что именно эта физиологическая реакция позволяет выжить в стрессовой ситуации, сообщает КП.

Исследование учёных помогло раскрыть костное вещество остеокальцин, которое помогло выжить всем позвоночным в стрессовых ситуациях. Остеокальцин вырабатывается клетками кости - остеобластами и необходим для формирования костного скелета. Учёные отметили, что при столкновении с опасностью гормон начинает вырабатываться наравне с адреналином.

Исследование показало, что остеокальцин тормозит нейроны, отвечающие за расслабление. По их мнению, наличие костей помогает выживать при стрессе.

Эксперимент показал, что животные и люди реагируют на стресс даже при отключении надпочечников, которые производят известные ранее гормоны стресса. По словам учёных, при страхе у испытуемых всё равно повышалась частота сердечных сокращений и артериальное давление. У людей и грызунов за 2-3 минуты достигалась пиковая концентрация остеокальциа.

Также они заметили, что при подготовке к публичному выступлению уровень данного гормона повышался.

БА

//картина дня

В мире

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан