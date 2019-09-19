Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

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19 сентября 2019, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.

Исследователи рассказали, что периимплантит может возникать из-за присутствия посторонних неорганических веществ на поверхности стерильных зубных имплантатов, передаёт «Свободная пресса». В случае занесения инфекции начинается необратимое разрушение костной ткани под протезом, а также воспаление мягких тканей. При этом отмечается, что избавиться от загрязнений можно при помощи лазерной чистки.