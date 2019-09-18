Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

18 сентября 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Употребление в пищу плодов этого фрукта способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

"Продлить жизнь человека может употребление в пищу плодов архата - за счет улучшения функции стволовых клеток", - цитирует Медикфорум исследователей, передает газета "Известия".

Архат - это многолетняя травянистая лиана родом из Южного Китая и Северного Таиланда. Данное растение ценится за свои плоды, экстракт которых почти в три сотни раз слаще сахара.

Ученые узнали, что употребление архата в течение 10 месяцев значительно замедлило процесс старения мышей. Исследователи пришли к выводу, что фрукт Будды также повлияет и на людей.

АС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…