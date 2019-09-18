Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

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18 сентября 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Употребление в пищу плодов этого фрукта способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

"Продлить жизнь человека может употребление в пищу плодов архата - за счет улучшения функции стволовых клеток", - цитирует Медикфорум исследователей, передает газета "Известия".

Архат - это многолетняя травянистая лиана родом из Южного Китая и Северного Таиланда. Данное растение ценится за свои плоды, экстракт которых почти в три сотни раз слаще сахара.

Ученые узнали, что употребление архата в течение 10 месяцев значительно замедлило процесс старения мышей. Исследователи пришли к выводу, что фрукт Будды также повлияет и на людей.