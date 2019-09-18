Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

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18 сентября 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Медики из Швейцарии поведали, как в два раза снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс vluki.ru пишет, что специалисты подсказали такой доступный всем способ, как дневной сон. В его благотворном воздействии на сердечно-сосудистую систему врачи убедились, проведя исследование, в котором приняли участие свыше трех тысяч добровольцев.

Ранее сегодня сообщалось, что зарубежные ученые обнаружили новую опасность употребления алкогольных напитков. Выяснилось, что оно приводит к возникновению воспалительных процессов в головном мозге.