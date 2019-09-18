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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

18 сентября 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Медики из Швейцарии поведали, как в два раза снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественном интернет-сегменте.

Зарубежные исследователи обнаружили новую опасность алкогольных напитков

Зарубежные исследователи обнаружили новую опасность алкогольных напитков

Ресурс vluki.ru пишет, что специалисты подсказали такой доступный всем способ, как дневной сон. В его благотворном воздействии на сердечно-сосудистую систему врачи убедились, проведя исследование, в котором приняли участие свыше трех тысяч добровольцев.

Ранее сегодня сообщалось, что зарубежные ученые обнаружили новую опасность употребления алкогольных напитков. Выяснилось, что оно приводит к возникновению воспалительных процессов в головном мозге.

 

ДЦ

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Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

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